Esitlusele tuleb kaks raamatut brändingust

Üksteisega teevad äri inimesed, mitte ettevõtted. Nii on ka raamat «Bränd nimega sina» mõeldud kõigile neile, kes on huvitatud läbi oma oskuste, annete, tugevuste ja eripära oma toote või teenuse müümisest. Aitame sul lahti mõtestada oma persoonibrändi tervikuna, luua selge visiooni, kuhu, millises suunas ja miks liikuda, ja paika panna oma persoonibrändi konkreetse tegevusplaani, et oma eesmärgid saavutada.