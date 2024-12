Numeroloog Timo Reinpal: 2025 on aasta, mis raputab maailma

2025 aasta on number 9 võimu all ja seda valitseb planeet Veenus. Kuidas need kaks jõudu omavahel suhestuvad ja mida see meile aasta jooksul tähendab?

Aasta 2025 on väga huvitav segu kahest võimsast energiast. Ühelt poolt on meil Veenus, mis esindab ilu, harmooniat ja suhteid. Teisalt on meil number 9, mis on seotud lõpetamise, muutumise ja uuenemisega. Need kaks jõudu on nagu tuli ja jää – nad on väga erinevad, kuid koos loovad nad võimsa sünteesi.