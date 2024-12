GALERII Kalle Klandorf uuest krimkast: eks iga väljamõeldud lugu saab ju ainest elust enesest

«Sain inspiratsiooni sellest, et sel aastal möödus 30 aastat Venemaa sõjaväebaaside väljaviimisest Eestist. Paldiski piraatide tegevus meenutabki 1994. aastat ja kirjeldab paralleelselt nii Tallinna kriminaalset olustikku kui ka seda, mis toimus või võis toimuda, kui Vene väed lahkusid Paldiskisse rajatud mereväebaasidest. Miks ma ütlen, et toimus või võis toimuda – eks iga väljamõeldud lugu saab ju ainest elust enesest,» räägib nendel aastatel siseministri nõuniku ja hiljem ka Tallinna aseprefekti ametis olnud Klandorf.

Klandorfi krimiromaanide sarja läbivateks tegelasteks on Venemaa Luure Peavalitsuse (GRU) kindral Nikolai Dmitrievitš, tema käsilane Palgasõdur ja Tallinna kriminaalpolitsei komissar Mändmaa. Igaühel neist on oma huvid ja elu mängus, kui rahvusvaheline kuritegevus ja poliitika segunevad.

Raamatusarja autor Kalle Klandorf on olnud Tallinna kriminaalpolitsei ning kaitseväe vastuluure ja eriteenistuse juht. Ta on töötanud Tallinna linnavolikogu aseesimehena ja Tallinna abilinnapeana. Kalle Klandorfi sulest on ilmunud kaheksa «Palgasõduri» raamatut.