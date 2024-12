Kuidas mõista teismelist ja tema ajuga koostööd teha?

Miks nad käituvad niimoodi? Jaan aru kinnitab, et «Teismelise aju kood» on raamat, mis üritab sellele küsimusele vastata. «Autor küll kohati lihtsustab seda, kuidas aju töötab, aga raamatu lugemine annab kindlasti juurde teadmiseid ja mõtteid teismelise aju kohta,» ütleb ajuteadlane. «Kõige tähtsam on aru saada, et teismelise aju on teistmoodi. Ta ei ole lihtsalt väike või «vähem tark» täiskasvanu. Teismeiga on eriline aeg, kus ajus toimuvad muutused, mida peab arvesse võtma.»

Lena Skogholm, «Teismelise aju kood». Foto: Raamat

Jaan Aru mainib ka, et «Teismelise aju kood» ei ole just täiuslik raamat, kuid astub esimesed sammud teismelise aju parema mõistmise suunas.

Raamatu autor Lena Skogholm on Rootsi käitumisteadlane ja pedagoog, kellel on pikaaegne kogemus teismelistega tegelemises ja laialdased teadmised teismelise ajust. Pedagoogilise peensusega muundab ta keerukad aju-uuringud teismelisega suhtlemise teejuhiks. Lena Skogholm on menuraamatute «Käitumiskood» ja «Elukood aju põhjal» autor, neid on müüdud üle 85 000 eksemplari. Aastal 2021 võitis Lena Rootsi kõneauhinna Stora Talarpriset.

Autor kirjeldab harivalt, teaduslikult põhjendatult ja humoorikate näidete abil teismelise aju ning annab terve hulga konkreetseid näpunäiteid ja nõuandeid, et luua parem suhe ja dialoog selles eas noorega. Teismeeas toimub suur aju ümberkorraldus, ja kui see noort «tabab», võib see kõigi jaoks olla segadust tekitav. Aga mida rohkem teismelise ajus toimuvast tead, seda kergem ja parem on nii sul kui ka teismelisel.