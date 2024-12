Ilmus raamat muusikateaduse emeriitprofessori Jaan Rossi töödest

Eesti Teaduste Akadeemia liige Jaan Ross on hariduselt muusikateadlane, ent tema kirjutistel on kokkupuuteid kirjandusteaduse, keeleteaduse ja ajalooga. Raamatus leidub ka üks ilukirjanduslik tekst.

«Mul on professor Jaan Rossi uue raamatu ilmumise üle väga hea meel,» märgib õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas. «See raamat peegeldab hästi autori laia tegevusvälja ja mitmekülgseid huvisid. Jaan Rossi üks missioone on olnud muusikateaduse lähendamine teistele humanitaaria valdkondadele. Loodan, et tema uus raamat jõuab paljude lugejateni ja aitab kaasa meie muusikateaduse laiemale levikule.»