Eesti teadlased avaldasid teose kõigile, kes meie napi sündimuse pärast muretsevad

Raamatus on vaatluse all rida tegureid ja tegurite rühmi, tutvustatud on nende uurimise teoreetilisi aluseid ja peamisi uurimistulemusi. Peatükkides on käsitletud hariduse ja õppimise, tööturul osalemise ning majandusliku olukorra seost sündimusega. Samuti eluaseme, kooselude ja nende kvaliteedi, soorollide, sotsiaalsete võrgustike, väärtuste ja riiklike perepoliitika meetmete rolli. Ülevaade tehakse ka sellest, kuidas on pensionisüsteem, füüsiline ja vaimne tervis, pärilikkus ja ränne sündimusega seotud.