Eksimusi mõistes ja lepitust otsides

Sirpa Kähköneni 2023. aasta Finlandia kirjandusauhinnaga pärjatud romaani «36 urni» alapealkiri on «Eksimiste ajalugu», kuid ennekõike on see ikkagi «Armastuslaul kadunud emale». Just see moto annab edasi teose pealiini, kätkedes endas ema ja tütre keerdkäikudega suhet, mille juured ulatuvad tagasi eelmistesse põlvkondadesse.