MÜSTEERIUM «Imik ei saa lihtsalt kaduda või oma jalal rabasse minna. Keegi pidi...»

On aasta 1945. Kaks noormeest lähevad mahajäetud hõbedakaevandusse, kuid ainult üks neist näeb taas päevavalgust. Surmavalt vigastatud mehel on kanda saatuslik saladus.

Pea kaheksakümmend aastat hiljem leitakse Örebrost põhja pool asuvas Hälleforsis rabast surnud imik. Tüdrukuke jõudis kõigest umbes kuuajaseks saada. Tal on kaelas hõbedast kaelaehe kiviga, mida eksperdid ei oska kindlaks teha. Surmajuhtumit uurima määratakse vaneminspektor Bark. Ent Hälleforsi jõudnud, satub ta hädaabikõne peale esimesena hoopis uuele sündmuskohale. Üheksakümneaastane mees on lasteaiarühma pantvangi võtnud. Mehel on püss ja ta ei karda seda kasutada.