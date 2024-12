«Meil on siin üsna vabad tööajad. Sa tead seda. Aga see koosolek ei olnud vabatahtlik»

Max Nyström on tuntud restoranikriitik, ent keegi ei tea, et ta lasti just lahti oma töökohast ajalehes ja et tal pole ikka veel oma elamist, kuigi ta on juba üle kolmekümne. Oma tädi ateljees elades leiab ta raamaturiiulist vana retseptikogu, mis ta uudishimu äratab. Tuleb välja, et retseptikogu on kirjutanud ta enda ema Kicki. Kes kadus jäljetult üle kolmekümne aasta tagasi.