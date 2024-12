Suvepeol leitakse surnukeha. Selgub, et autofännid on valmis tegema mida iganes, et saada omale elegantne Bugatti

St Denis’ iga-aastase suvepeo ajal on Bruno suurim mure, kuidas viimasel hetkel autorallil üht juhti asendades ellu jääda. Ralli ja vanatehnikaparaad on suvepeol esimest korda ning meelitavad linnakesse terve hulga varakaid, suure egoga võõraid, nende seas ka põneva looga noore inglase. See lugu räägib Bugatti Type 57C-st, mis teise maailmasõja ajal kusagil Prantsusmaal kadunuks jäi. See on üks ilusamaid autosid, mis iial tehtud, ja neid on ainult neli – üks neist kuulub Ralph Laurenile –, seega on masin väärt miljoneid ja ajab oma austajad ahnusest hulluks. Pidustuste ajal leitakse surnuna kohalik teadlane ja Bruno haistab kahtlasi asjaolusid. Pärast teist surmajuhtumit hakkavad kuhjuma tõendid St Denis’ sündmuste seotusest rahvusvahelise kuritegevusega.