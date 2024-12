Hämmastav elulugu mehelt, kelle tähelend kinoekraanile oli nagu supernoova plahvatus

Nagu kõik ilusad lood, oli ka tema filmimaailma sisenemine õnnelik juhus. Kui aga oled filmile juba sõrme andnud, ei ole sellest pääsu. Filmilavastajad, kes nn meetodnäitleja Pacinoga​ koostööd on teinud, on sageli tunnistanud, et vaid parimaga rahulduva Pacinoga oli tihti raske tööd teha (ja Pacino ei varja, lausa õigustab seda) – kord nõudis ta dialoogi ümber kirjutamist, kord tegevuskoha või mõne detaili muutmist. Aga peaaegu alati oldi lõpuks rahul, et tema jonnile järele anti. Headel ja halbadel aegadel, vaesuses ja rikkuses, valus ja rõõmus on näitlemine olnud tema elupäästja, näitlejaskond tema hõim.