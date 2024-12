Mati Kaal uuest raamatust: huvi loomariigi vastu on juhtinud kõiki minu tegemisi ja määranud kogu minu elukäiku

«Nii kaua kui ma ennast mäletan, on mind alati köitnud loodus – iseäranis see osa, mis ennast liigutab, seega loomad,» meenutab Kaal ise. «Huvi loomariigi vastu on juba alates varasest lapsepõlvest juhtinud kõiki minu tegemisi ja määranud kogu minu elukäiku. Polnud sugugi juhus, et ma pärast põhikooli lõpetamist Saaremaal valisin edasiõppimiseks Tallinna Reaalkooli, mis oli mugavalt lähedal Tallinna loodusmajale, toonasele Vabariiklikule Noorte Naturalistide Jaamale. Juhus polnud ka see, et ma pärast küpsustunnistuse saamist Tartu Ülikoolis bioloogiat õppima asusin. Kui ma 55 aastat tagasi alma mater’ist diplomi sain, oli sellel erialana kirjas «bioloog-zooloog (loomaökoloog)». Seejärel suunati mind tööle Tallinna Loomaaeda.»

Juba enam kui kümme aastat, iseäranis pärast pensionile jäämist, on Kaal tegutsenud ka loodusjuhina, peamiselt Tansaanias, kus ta tutvustab kohalikke loomi Eestist pärit safarituristidele. Nüüdseks on Kaal Tansaanias käinud rohkem kui kakskümmend korda, tundes ise, et on «tõesti sealse loodusega juba nii kokku kasvanud, et selle uuesti ja uuesti kogemine on muutunud elu loomulikuks osaks, mis on vääramatu nagu kevad, suvi, sügis ja talv».