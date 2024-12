KRIMINAALHOOLDAJAST KIRJANIKUKS M.W Craven: loen aastas umbes 100 krimkat, aga kirjutan ühe

M. W. Craven, «Keelutsoon». Foto: Raamat

See on väga huvitav küsimus, aga arvan, et kui inimene elaks üle kasvõi ühe nendest juhtumitest nagu Washington, siis see võib olla piisav politseist lahkumiseks, aga siis ei oleks krimisarju. Vaatan sarju, mida minu lemmik autorid on loonud ja need tegelased on hullemat üle elanud ka 20 järjestikuses raamatus, aga järgmiseks raamatuks on eelnev juhtum justkui kadunud. Poe sarjas on näha, kuidas varasemad juhtumid teda mõjutavad ja tal on ka PTSD. Lisasin raamatutesse natuke realismi, aga päeva lõpuks on see ikkagi ilukirjandus. Seal on vaja, et ta pahalastele vastu astuks ja nii … aga hea küsimus.

Seni on ilmunud kuus raamatut. Milline on su lemmik?

Ma arvan, et «Halastustool» on kõige parem raamat. Reitingute ja arvustuste põhjal nõustuvad paljud sellega, aga minu lemmik on «Võõras veri». See on sarja teine raamat, mida on sageli kõige raskem kirjutada.

Kuna see oli teine raamat, siis ei saanud see samasugust turunduseelarvet nagu esimene raamat. Kolmas raamat «Kuraator» oli see, millega UKs läbi lõin. Teine raamat jääb natuke teiste varju, aga see väga meeldib mulle.