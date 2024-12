Juutuuberiga avastamas maad, mis nagu magnetiga enda poole tõmbab

««Oi, Chris-sensei, tundub, et sul on viimasel ajal hea isu olnud.» Samal ajal jõllitas ta mu kõhtu. See oli kaunis viis mind paksuks nimetada. Järgmiseks suskas üks mu parimatest inglise keele õpilastest, lõpuklassi tüdruk, mind sõrmega kõhtu, kui ma hommikul tema lauast mööda kõndisin, nagu tahaks ta mu kasvavale kaalule tähelepanu juhtida.»

Taolistesse seikadesse suhtub autor eluterve huumoriga, väärtustades iga kokkupuudet killukesena ühest suurest ja välismaalastele sageli kättesaamatuks jäävast tervikust. Mis teeb raamatu sümpaatseks – lisaks Marianne Otsa peensusteni viimistletud tõlkele –, ongi vahest asjaolu, et Chris ei jää oma kokkupuudetes pelgalt kellekski, kes on Jaapanis vaid läbisõidul. See briti võõrkeha leiab siiski oma koha ja omad sõbrad, kelle abiga ta õpib ära jaapani keele ja võidab lausa kõnevõistluse ning kelle seltsis saab avastatud üha enam Jaapani prefektuure. Tundmata ei jää ka hirm lähedaste pärast 7,4-magnituudilise maavärina järel. Kõik see kokku moodustab ainulaadse õppetunni jaapanlaste elufilosoofiast, milles on oluline osa kõigutamatul optimismil, meelekindlusel ja harmoonial.