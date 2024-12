SÕBER SOOVITAB Parem ikka kui mõne eputrilla memuaarid

Meie aja suurim õnnetus on see, et inimesed on muutunud minakeskseks. Mina arvan, mina tean, minu arust, mina teeks küll nii, et … No arva, tea ja tee siis! Aga mitte teiste arvel. Ja kui naerad või nutad, siis alati ka esmalt ikka enda arvel. Niiviisi mõistad oma kaasteelisi paremini. Ja selleks on mitmeid eri väljundeid. Mõistagi ei huvita kedagi see, kas «näitleja tegi rolli iseenda pealt» või luuletaja kirjutas nii, et «kippus end aeg-ajalt kordama». Tähtis on tulemus. Mitte see, kuidas teised sind näevad, vaid see, kuidas sa ise tunnetad maailma. Koos kõigi oma rõõmude ja muredega.