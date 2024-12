PRAKTILINE EETIKA Kas «räpaste kätega» poliitik on paratamatus?

Otsus õige ja vale üle on tihti pea automaatne

«Praktilise eetika käsiraamat». Foto: Raamat

Kuigi me kõik langetame igapäevaselt moraaliotsuseid, teeme seda enamasti sügavamalt järele mõtlemata. Sünnist saadik teiste inimestega koos kasvamine on suure osa meie käitumisest ning mõtlemisest voolinud ühiskondlike moraalireeglitega kooskõlaliseks. Me ei hakka poes olles iga küpsisepaki ees mõtlema, kas võib seda varastada. Või ärritununa tänaval kõndides siiralt arutlema selle üle, kas järgmist vastutulijat lüüa või mitte. Suuremale osale inimestest enamikus maailma paikades on õige ja vale sisu ja praktiline rakendus pea automaatsed otsused, millest ei järeldu ometigi, et tegemist ei oleks moraali puutuvate otsustega. Selles raamatus niisuguste otsustega ei tegeleta: on põhjust rõõmustada, et enamasti oleme ühel nõul!

Päriselu eetikaotsused on tihti keerukad

Praktilise eetika käsiraamat on pühendatud teemadele, kus õige ja vale üle on mõtet aru pidada, sest pole päris selge, milline oleks õige arutlusvõi teguviis ja miks. Tegemist on esimese just Eesti konteksti ja lugejat silmas pidava eetika käsiraamatuga.