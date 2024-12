31 AASTAT KIRJU Uus raamat avab kahe Silvia aastakümneid kestnud ebatavalise sõpruse

8. jaanuaril 1969, kui kirju oli juba natuke vahetatud ja vastastikune usaldus sündimas, kirjutas vanem Silvia: «Kõige parem, mis Sa minu heaks võid teha, on – jätkata oma kirju endises vaimus. Ära püüa muutuda tõsisemaks, ära muretse, mu kallis Sirtsukene, vähemasti mitte praegu ja minu pärast. Praegu astud Sa ülesmäge, vastu oma elu kõige paremale ajajärgule. Sul pole praegu aimugi, kui lühike see teekond on, isegi siis, kui elatakse raugaeani. Ja nii on hea! See on üks vähestest soodustustest, millega loodus on surelikku inimest varustanud.