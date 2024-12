EESTLASTE LEMMIKUD 100 raamatut, mida tänavu enim osteti

Europarlamendi liikme sulest eelmise aasta novembris ilmunud «Vareda» on lugu suurest suvest ja ühe noore inimese eneseavastamisest, mis on ühekorraga vabastav ja hirmutav, joovastav ja segadusse ajav. Mikseri hästi vastu võetud esikromaan võitis 2023. aastal ka Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse ning jõudis sel aastal ka Aasta Raamat 2024 finalistide hulka.

Lastekirjanduse kategoorias on kõige populaarsem soome kirjaniku Riikka Jäntti teos «Väike hiir läheb telkima». Jäntti on eesti laste seas palavalt armastatud, sest TOP 100 hulka jõudis lisaks veel suisa kaheksa tema sulest ilmunud väikese hiire seiklustest pajatavat raamatut. See teeb Riikka Jänttist ka Rahva Raamatu selle aasta kõige armastatuma autori, sest ühelgi teisel kirjanikul pole edetabelis esindatud nii palju raamatuid.

Kõige kuulatum audioraamat on Skandinaavia krimikuningannaks tituleeritud Camilla Läckbergi teos «Jutlustaja», mis on tema populaarse Fjällbacka-sarja teine raamat.

Kõige populaarsem e-raamat on Colleen Hooveri «Ei iial enam», mille paberraamat jõudis ka raamatupoodide edetabelis kuuendale kohale. Tegelikult eesti keeles juba 2022. aastal ilmunud raamatu edu taga on kindlasti põhjus, et suvel esilinastus Hooveri koduvägivallast rääkivast armastusromaanist ka populaarne film.