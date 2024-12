Sinijärv soovitab lugemist: ega väga ei taha sinna Kremli suunas pilku heita jah, ent ometi...

Ei ole see miskine kõrgkirjandus – kuigi oma poeetika imbub läbi ka kõige argisemast loodusvaatest või köögisehkendusest – aga ta on hästi inimlik ja südamelähedaselt kirjutet talvepäevik. Peaaegu iga päeva kohta on omad tähelepanekud olemas. Kusjuures Aldole saab päriselt külla minna, tuleb endast lihtsalt teada anda ja asjalugu kokku leppida. On jooki, on sööki, on mõtisklusi maailmast ja meist kõigist. Ei ole reisiraamat, on olemiseraamat. Aga see olemine kutsub reisi ette võtma. Mina võtsin oma kreekakööksed kokaraamatud ette ning otsekui tellitult kutsusid sõbrad moussaka-peole. Süües mõistad maad ja ilma, juues… noh, see on individuaalne. Nagu ka Maksimov kenasti välja toob.