6 armsat raamatut, millega pühademeeleollu sisse elada

Ja ongi käes juba neljas advent. Peagi saabub aeg kuusel küünlad süüdata ja kõrvu kikitada, et ikka kuuleks seda kauaigatsetud koputust uksel. Ootaja aeg on teadagi pikemast pikk. Et seda veidigi lühendada, võib kätte võtta mõne talvest, jõuludest või päkapikkudest pajatava raamatu ja lasta end selle võlul kanda.

Juss on hea südamega ja hoolas päkapikk, kes ei suuda näha, et detsembris sussid üksipäini aknalauale vedelema jäetakse. Juss ei taha, et sussidel ilma paariliseta igav oleks. Ta kogub need usinalt kokku ja loodab neile pakkuda toredat kodu. Küllap on neil seal üheskoos vahvam, kui üksinda aknalaual vedeleda, arvab Juss. Tema sussikogu muudkui kasvab ja kasvab. Siis aga selgub, et sussid igatsevad koju.