Tissident taskuhääling pani Eesti naiste elu kaante vahele

Tissident taskuhääling on 2018. aastast olnud platvormiks lugudele, mis sageli jäävad ühiskondlikus arutelus tahaplaanile. Raamat kajastab elu Eesti naisena läbi mitmekesise spektri, käsitledes teemasid nagu emadus, karjäär, suhted ja identiteet. Autorid rõhutavad, et iga lugu on autentne, andes hääle eri põlvkondade ja taustade naistele, kes jagavad oma tundeid ja mõtteid elumuutuste kontekstis.