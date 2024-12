4 vahvat lasteraamatut, mis räägivad jõuludest

«Ühed ammused jõulud Smålandis» on meenutus 1913. aasta jõuludest, kui Astrid Lindgren oli alles väike tüdruk. See on soe ja siiras lugu sellest, kuidas kuueaastane Astrid läheb oma isa ja vennaga metsa kuusepuud tooma, milline on tüdruku imestus, kui jõululaupäeva hommikuks on kodu muutunud kauniks ja jõululikuks ning kuidas Astrid teisel jõulupühal terve perega maale vanaema juurde jõulupeole sõidab.

Bjørn F. Rørviki ja Gry Moursundi raamatud kolmest karvasest kitsekesest on Norra lastekirjanduse moodne klassika. Jutud lähtuvad Põhjamaades tuntud muinasjutust, kuid autorid on loonud selle põhjal oma maailma, mida lapsed armastavad.

Ka jõule tähistatakse Islandil omamoodi. See siin on lugu trolliemand Grýlast ja tema kolmeteistkümnest pojast, kes jõulude eel inimesi kimbutamas ja tempe tegemas käivad. Jõulumehikesed ja trolliemand Grýla on Islandi rahvaluules tuntud tegelased juba 17. sajandist peale. Islandi eri piirkondades on jõulumehikeste arv ja nende nimed erinevad, nii et kokku on neid loetud üle seitsmekümne.