Ilmus Peter Burke’i raamatu «Mis on kultuuriajalugu?» täiendatud trükk

Kõigepealt vaatleb Burke kultuuriajaloo klassikalist etappi, mida on seostatud Jacob Burckhardti ja Johan Huizingaga, ning seejärel käsitleb marksistlikku vastulauset Frederick Antalist Edward Thompsonini. Ta annab ülevaate uuema põlvkonna esiletõusust, mida on nimetatud ka «uueks kultuuriajalooks». Burke asetab kultuuriajaloo oma konteksti, märkides ära seosed ajaloomõtte uute suundade ja feminismi vahel ning postkoloniaalsete ja igapäevaelu-uuringute vahel, kus arusaam kultuurist mängib üha olulisemat rolli. Uues väljaandes antakse ülevaade ka valdkonna viimastest arengusuundadest ning kaalutletakse selle üle, millise suuna on kultuuriajalugu 21. sajandil võtnud ja millise võib võtta tulevikus.