VIDEO Raamatu autor annab nõu, kuidas persoonibränd enda kasuks tööle panna

Üks raamatus käsitletavatest terminitest on digikuvandi audit. Org selgitab, et see on lihtne viis oma brändi hetkeseisu kaardistamiseks: «Kui kirjutad Google’i otsingusse oma nime ja analüüsid, milline info sinu kohta välja tuleb, siis saad aimu, milline kuvand sinust inimestele hetkel jääb. Kui info, mis esile tuleb, ei vasta sinu eesmärkidele, siis saadki hakata mõtlema, mida peaksid muutma,» soovitab Org. Samuti soovitab ta vaadata üle oma sotsiaalmeediakontod, mis otsingumootorites sageli esimesena nähtavale tulevad. «Kas info ja pildid, mis on sinu sotsiaalmeedias kõigile nähtavad, vastavad sellele, millist kuvandit soovid endast luua? Kui vastus on eitav, on aeg nendega tegelema hakata,» räägib Org.