Brändingu ekspert: aita õigetel inimestel end üles leida

Raamat «Bränd nimega sina» pakub lugejale praktilisi nõuandeid ja tööriistu, et luua bränd, mis töötab inimese kasuks. Saue juhib tähelepanu digikuvandi auditi olulisusele persoonibrändi kujundamisel: «Enamasti tekib esmamulje selle põhjal, mida inimesed internetist sinu kohta leiavad. On oluline, et see info looks sinust professionaalse ja usaldusväärse kuvandi.» Tema soovitus igaühele on analüüsida oma tänast digikuvandit ja teha vajalikud muudatused, et digitaalne ja füüsiline bränd oleksid kooskõlas.