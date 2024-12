Kümme aastat seiklusi Kanaari saartel: õnneks müüakse seal pakse pidžaamasid!

Kohe esimesel Lanzarote-ööl sain selgeks, et siinsed korterid on külmad. Ikka väga külmad. Hiljem kuulsin kolleegidelt, et kõigil neil on elektritekid, villased sokid ja toas seljas uhutud dressid. Selliseks Antarktikaks polnud ma valmistunud! Minu Kanaari-kogemus oli seni piirdunud ainult Tenerifega, kus oli ka talvel kõike muud kui külm. Vähemalt all, saare lõunaosas.

Evelyn Karlsson, «Minu Kanaarid» Foto: Petrone Print

Aga Lanzarote on madal saar, mis tähendab kohalikku kliimat arvestades seda, et jahedad põhjatuuled tormavad üle saare edasi-tagasi ilmakaartest olenemata ja sellepärast ei ole siin selliseid drastilisi klimaatilisi erinevusi saare lõikes nagu Tenerifel. On ühtlaselt tuuline ja kuiv, detsembrist veebruarini päris jahe. Talvekuudel toob karm põhjatuul kaasa külmad talveõhtud, millega peab Lanzarotele reisides kindlasti arvestama. See tundub pisut pentsik, aga jah, Lanzarote puhkuseks korterit üürides peab kindlasti valmis olema selleks, et õhtul kuluvad toas külmadel kivipõrandatel villased sokid marjaks ära. Hotellides on võimalik panna sisse soojendus, kui see teenus endale väikese lisatasu eest soetada, aga tavalistes elumajades langeb talviti temperatuur ikka tublisti alla paarikümne kraadi. Kui just ei satu olema selline elamine, kus päike suurema osa päevast aknast sisse paistab ja elamise üles soojendab!

Minu korter kahjuks ei olnud vaatega päikese poole. Ja mul oli väga külm.