Marek Vahula jätab uues romaanis noorusega hüvasti, kuid ei sammu enam üksinda

Minakesksus ruulib ja on mind saatnud kogu minu senise elu. Ta saatis mind ka siinses elu keskmises kolmandikus ja seega ei olnud ma siis järelikult üksinda ei siin raamatus ega elus eneses ka mitte. Saamata elus üksinda hakkama, saadab mind keskmises elukolmandikus ühe minust vanema naise vari. Ma ei saa temast üle ega ümber ja teda on paljudes peatükkides sees. Ta kõnnib nagu minu kõrval, kuigi ta läks kiiresti oma teed. Minu poolt tegemata jäänud ühine inimlaps oligi ehk see peapõhjus, miks ta ruttu ära läks ja miks ta läks seda otsima ning küsima mujalt ja kellegi teise käest. Minu juurde tuli ta sügisest, mis mind ümbritses tollasel ajahetkel ja mis tahtis minu sisse pugeda ja mind ka ära vallutada. Sügise asemele tuligi tema ja on siinses kirjapandus minu kõrval kõndimas. Selle nähtamatuna, kes ainult kirjapanduna loetavaks, arusaadavaks ja nähtavaks ka teiste jaoks saab. See minu sellesama siinse õhutulugemise eesmärk ongi ja see eesmärk ka täitus kenasti. Tänuks selle eest, et ma üksinda ei olnud ja et ma selle pealtnäha nähtamatu ja hoomamatu ka kirja olen kenasti pannud siinkohal, et kõik saaksid minu elust ja armastusest rohkem lugu pidada.