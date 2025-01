PILK PEALE Need on kõige kuulsamad toksilised armusuhted kirjanduses

Kirjandusmaailm on täis lugusid, tegelasi ja teemasid, mis pakuvad nii eskapismi kui ka võimalust uurida vastuolulisi ja ebamugavaid narratiive. Mürgised suhted, kuigi keerulised ja tumedad, võivad peegeldada midagi sügavat meie enda kinnisideede ja moraalsete dilemmade kohta. Pole ime, et mõned kirjanduse kõige meeldejäävamad ja enim arutatud suhted on sageli ka kõige keerulisemad ja toksilisemad.