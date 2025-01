LUGEMINE PÄÄSTAB Silvia Pärmann avab raamatuklubi neile, kes armastavad arukat vaidlust

«Harriet Burden on see naine, kelle me kõik loodame endas avastada – geniaalne, kompromissitu ja valmis endast kõik andma, et midagi muuta,» kommenteerib Pärmann raamatuklubi avateemaks valitud teost. «Lõõmav maailm» küsib küsimusi, mida igaüks meist võiks oma loomingulises või isiklikus elus küsida: «Kas geniaalsus on alati autentsuse sünonüüm? Või on see lihtsalt hea PR?»

Siri Hustvedt, «Lõõmav maailm». Foto: Raamat

Pärmann, kelle looming ise segab siirast dokumentaalsust ja tabavat irooniat, usub, et «Lõõmav maailm» on ideaalne kaaslane nii kunstihuvilistele kui ka neile, kes armastavad intellektuaalset vaidlust. «Mulle meeldib, et Hustvedt ei anna meile lihtsaid vastuseid. Ta pakub hoopis säravalt mitmetähenduslikke küsimusi,» ütleb Pärmann. «Kui kunst võib olla nii tõde kui ka vale, siis mis see fotograafia tegelikult on?»

Raamatuklubide uus kuldaeg

Raamatuklubid kogevad praegu tõelist buumi, üle Eesti tõusevad lugemisõhtud sama populaarseks kui kassipildid internetis – keegi ei tea täpselt, miks, aga kõik on lummatud. Kuid Dokfoto keskuse klubi tõuseb esile oma teemavalikute ja loovisiksuste ümber keerlevate romaanide poolest.

«Lugemine pole ainult mood – see on ellujäämisstrateegia maailmas, kus infot on liiga palju ja tähendust liiga vähe,» lisab Pärmann. «Ja kui sa saad seda teha koos inimestega, kellel on sama pöörane lugemisarmastus nagu sul endal, siis miks mitte?»

Dokfoto keskuse raamatuklubi ootab haritud, uudishimulikke ja vaimukust armastavaid osalejaid juba 23. jaanuaril. Klubisse on oodatud mõtteid vahetama kõik, kes raamatut on lugenud, vajalik on eelnev registreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Kohtumise lõpus lepitakse ühiselt kokku järgmine raamat, mille üle vahetatakse mõtteid veebruaris.