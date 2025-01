Apollo raamatupoodide 2024. aasta müügiedetabel tõestab, et üha enam eestlasi eelistab vahel lugeda raamatuid inglise keeles – olgu teemaks siis eneseabi, romantika või noortepõnevikud, mida TikTokis taevani kiidetakse. Alljärgnevas tabelis on näha 100 enimostetud ingliskeelset raamatut, mis möödunud aastal eestlaste südameid vallutasid. Nimekiri peegeldab rahvusvaheliste bestsellerite mõju, näitab kohalikku lugemismaitset ja annab aimu, mida tasub kindlasti veel eesti keelde tõlkida. Lisaks on see huvitav neile, kes otsivad uut lemmikut või tahavad lihtsalt näha, mida teised lugesid.