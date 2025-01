Pat Barkeri uus sünge romaan vaatab Trooja sõda värske pilguga

Trooja on langenud ja võidukad kreeklased janunevad koju pääsemise järele, et võtta endaga kaasa lõputu sõja saak, sealhulgas vangistatud Trooja naised. Nad ootavad soodsat tuult, et purjetada üle Egeuse mere. Kuid tuul ei pöördu ega pöördu, sest jumalad on solvunud.