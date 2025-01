Ester Urbala lasteromaan «Koolipõlgurid» räägib loo uudsest eksperimendist

On jaanuari keskpaik ja seitse 5. klassi last suunduvad keset sügavat talve ühele põhjamaisele saarele, mille ainsad elanikud on pea sajandi vanused kaksikutest saarevahid. Millise elu valivad koolist pääsenud lapsed, kes võivad toimetada ilma eriliste reeglite, kohustuste ja tunniplaanita? Millised kasvatusmeetodid on puruvanadel Lauritsatel, kel puuduvad igasugused kogemused lastega ning kelle ainsaks liikumisvahendiks saarel on vana matuseauto? Ja mis saab siis, kui selgub, et koolist äratulek polnud just kõige legaalsem viis oma talve mööda saata?