ANNA OMA HÄÄL Aita valida möödunud aasta parimad Eesti autorite raamatud

Apollo turundusjuhi Ardo Krassi sõnul on möödunud raamatuaasta olnud väga mitmekesine ning silmapaistvaid raamatuid on ilmunud igas kategoorias. Eelvalikus on nii tuntud autoreid, kuid ka neid, kes tulid välja oma esikteosega ning saavad ehk siit konkursilt tuule tiibadesse.

Oma lemmiku saab valida ilukirjanduse, luule-, laste-, populaarteadusliku- ja käsiraamatu kategoorias ning kuuenda kategooriana on hääletusel sümbioos eestlusest, eestlastest ja Eestist. Viimane kategooria on žanrilt mitmekesine, sisaldades mitmeid tuntud eesti inimeste elulugusid, ajaloosündmusi ja pildilist Eesti lugu.

«Parimaid raamatuid ei selgitata välja müüginumbrite põhjal. Hääletuse nimekirja pääsevad nii uute kui ka juba tuntud autorite teosed võrdsetel alustel. Kõige olulisem neist on see, kuidas lugejad ise on raamatu vastu võtnud. Uusi autoreid tuleb juurde iga aastaga ja nende lisandumine laiendab alati ka teemade valdkonda ja lisab uusi vaatenurki. Meie eesmärk on julgustada ka noori autoreid enda loomingut avaldama ning soodustada seeläbi kirjanduslikku järelkasvu,» märkis Krass.