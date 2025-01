LUGEMISSOOVITUS Ah et misasi see Nõukogude Liit oli? Saate teada

Sovetliku okupatsiooniaja taguotsa mäletajad loevad-näevad «Vilniuse pokkerit» selgelt teisel pilgul kui tänanoored, kellele on see üks ajalooromaan paljude teiste hulgas. Ja mis siis. Suurem osa sajandeid on omal ajal ehedasse kujutluspilti saabunud läbi kirjanduse ning miks peaks see praegu teisiti olema. Kui tahad näha imelikku elu suuremast surmamisest väsinud Nõukogude Liidus (ah et misasi see Nõukogude Liit oli? Saate teada.) Ja kange himu Vilniuse linna (peaaegu naaberriigi pealinn, umbes nagu Tokyo, kummagagi on meil ainult üks riik vahet) uutmoodi kaema minna tekib siit küll. Kellele vanad, kellele uued kogemused. Hämmeldavalt mitmetasandiline, külluslik, lopsakas teos vaatamata kirjeldatava ajastu malmjõngale hall-lollusele. Aitab hinnata värve ja värskust, kuniks neid on.