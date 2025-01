Raamat, mis võiks võistelda nii aasta romaani, aasta ulmeteose kui aasta loodusraamatu kategooriates

No ega ta nüüd nii muinasjutt ka ei ole. Et elas kord ja nõnda aegade lõpuni. Või siis just. Puud saavad kindlasti hakkama nii elaskorra kui ajalõpuga. Kas inimesed, võib kahelda. Puuinimesed? Ju õks. Raamatud ei kao, jäävad ka muinasjutud.