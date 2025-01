Epp Petrone: see lasteraamat on maailma tipptasemel

Ühel pool raamatut algab lugu vanataadi kindast, mille too metsas ära kaotab, teisel pool algab seesama kaotatud kinda lugu linnas. Lugu ise on ikka seesama vana hea hubane peitu pugemise ja ühtehoidmise lugu: kellelgi on külm ja ta otsib sooja maha kukkunud kindas, keegi jookseb mööda, otsib ka sooja ja võetakse seltsi... Kinnas aina venib ja sinna mahub terve seltskond, kuni...