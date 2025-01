LUGEMISSOOVITUS Imetabane raamat, mis võimaldub pugeda peadesse

Loksutab sind nagu segujooki kloppklaasis – vahel plaksahtad, et ühhei!, just õige mõte, nii on! Ja siis jälle, et mida hekki, oioioi, kisub kamaraks, päris nii ju ei tohiks. A nõnna va eluke veereb oma konarlist rada… Humoorne, ent mitte hullnaljakas nagu kohati näiteks Kivirähk, kes ju üles kirjutanud suurepäraseid, vahel liigagi teravaid inimtüüpe tänapäeva/läheviku Eesti elust. Tõsiseltvõetav, kuid delikaatset vahet pidav. Lasn keerab/keerutab vinti pidevalt, ent mitte üle. Mine võta nüüd kinni. Jätab lugejale otsustamise koha. Itsitab pihku, et näis, mis saab. Saab küll.