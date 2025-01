Oskar Lutsu majamuuseum kutsub lutsulikke lühijutte looma

Lutsu 138. sünniaastapäevale pühendatud vestevõistlus kannab pealkirja «Milleks sulle need raamatud?». Teema on seotud 30. jaanauril algava Eesti raamatu aastaga ning just sellest tõukuvat kirjanduslikku omaloomingut võistlusele enim oodatakse. Oma vormilt on konkursile esitatavad kirjatükid humoristliku laadiga kerges ja vabas vormis lühijutud ehk vested või värssföljetonid.