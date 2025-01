GAILIT JÕUDIS KOJU «Löödagu mind kas või paika, aga ma ei saa lahkuda sinu fuksiate alt»

Mida peab Neenu Moor sääraste meestega tegema? Kalurikoht on pisike, see mahtuks kas või peopesale – põldu vaid mõni vagu kartulite jaoks ning metsaserval kivine niit. Meri peab andma lisa ning merele sõidab Neenu ise ühes Aat Elmega. Ta on harjunud karmilt võitlema ja mehe eest väljas olema. Tõsi küll, ta kolm poega, kes sõidavad kaugeid meresid, saadavad talle aeg-ajalt mõne naela või dollari, nad on nii liigutavalt korralikud poisid, kuid ega’s Neenu taha sääraseid rahasid kulutada. Nad on nii kallid nagu need napisõnalised kirjadki, mida Neenu hoiab kui kalleid mälestusesemeid poegadelt, keda pole enam hulk aastaid näinud. Ehk kaovad nad ühel päeval samuti nagu ta meeski – tuleb vaid lühike teade: hukkunud seal ja seal. Siis on vähemalt need rahad ja kirjad, mida silmitseda ja mille juures nutta. Neid tuleb aga hoolikalt ja kavalalt peita, sest pole sellist kohta, kus ei tuhniks Ekke, see võllaroog. On see padi päitsis, uhmri õnarus aidas või sauna räästaalune, igale poole ulatub ta käsi kobama ja pilk nägema. Ekke, logard, leides mõne sendi, viib selle kohe Ingelandi kaupmehele saia ja magusa eest, mida, loll, ise ei söö, aga millega meelitab tütarlapsi külas. Nood muidugi õgivad naerul sui ega hakka pärima, kust võtab üks logard raha säärasteks asjadeks. Ei, see pole sugugi nende asi, nad vaatavad harduses Ekket ja mekutavad tema külakosti suurima naudinguga – niisugused on tänapäeva tütarlapsed. Hoidku jumal, kui Neenu ise oli veel noor, ei julgenud ta poistele otsagi vaadata, piilus neid arglikult tara vahelt või kivi tagant. Isegi oma meest, kaugesõidu-tüürimeest, nägi esimest korda silmast silma, kui jõudsid laulatuselt koju ning kui too tugev mees ta sülle haaras. Mehi tuli aimata südame kaudu või kuulata häbelikult vanemate naiste juttu, kui pesti ühiselt mitme koja pesu rannal. Nüüd aga on kõigi aitade uksed lahkesti lahti, käiakse sisse ja välja oma meele järgi, ning kui pole ema silma erksalt vaatamas kaugel see patt siis ongi. Nii nad rikkusidki ta armsa pojukese, ta väikese Ekke, kellest oleks võinud saada tubli tüürimees või koguni kapten, sest tal on hakkamist ja jaksu, annaks aga Issand pisutki tahtmist.