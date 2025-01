ARST AITAB 10 reeglit, mille abil võid oma tervist oluliselt parandada

Kuigi olen hariduselt arst, olen veetnud suurema osa oma pikast ja nauditavast karjäärist teadus- ja teleajakirjanikuna, mis on andnud mulle võimaluse paljusid eri teemasid käsitleda. Viimasel ajal olen uurinud peamiselt seda, milline teaduslik tõepõhi on all kõikvõimalikel tervisealastel väidetel, millega ma olen kokku puutunud. Muidugi olen nii mõndagi ka enda peal järele proovinud. Olen võtnud ette üsnagi hullumeelseid asju, näiteks nakatanud end parasiitidega, katsetanud kaaniravi, süstinud endale näkku omaenda verd ja neelanud alla pisikese kaamera, et jälgida oma soolestiku tööd. Tõsine huvi vaimset ja füüsilist tervist mõjutavate tegurite vastu tuli aga 2012. aastal, kui mul diagnoositi 2. tüüpi diabeet.