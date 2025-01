Richard Scarry legendaarne lasteraamat ilmus üle 20 aasta taas eesti keeles

«Autod ja veokid ning muud liikuvad asjad» avaldati esmakordselt 1974. aastal. 50. aastapäeva väljaandes on Richard Scarry poja Huck Scarry järelsõna, kus ta kirjeldab oma isa tööprotsessi visandist lõpliku tulemuseni. Raamatu lõpus on Richard Scarry varem avaldamata joonistused kavanditest valmis töödeni ning raamatuga on kaasas seni ilmumata plakat.

Raamatut «Autod ja veokid ning muud liikuvad asjad» on kogu maailmas müüdud üle kahe miljoni eksemplari. Richard Scarry raamatuid on üldse müüdud üle 200 miljoni eksemplari ning need on tõlgitud 35 keelde.