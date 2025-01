NÄDALA RAAMAT Märtri mõjus lugu ja viimane kiri maailmale

Lähtudes veendumusest, et muutuse vastu ei saa – ja et see tulemata ei jää –, astub Navalnõi vastu režiimi liikmetele veendumusega, et nad hävitavad tema riiki, tegutsevad vaid omakasu silmas pidades ja pole põrmugi huvitatud tavainimeste elujärje parandamisest. Ta meenutab, mis tagas talle poliitilise edu ja üha kasvava toetuse, ning kirjeldab äärmiselt populaarseks saanud uurimisi, mis paljastasid kõrgetel kohtadel olevate ametnike pettused ja korruptsiooni. Raamatust saab lugeda arvukatest vahistamistest, tagakiusamisest ja erakordselt üksikasjalikult kirja pandud mõrvakatsest ning miks ta naasis paika, kus ta peaaegu tapeti: tema koju, Venemaale. Navalnõi vanglapäevikud, mida saab esimest korda lugeda just nende kaante vahel, kirjeldavad meest, kes isegi kõige piinavamates tingimustes jäi hinges ja pühendumuses endale kindlaks.