Ilmunud on Jaagup Mahkra jutukogu «Must vend»

Devedor on palgasõdur, kelle relvadeks on nii vahe sõjakirves kui ka vahe mõistus. Surevalt käskjalalt saadud sõnum viib ta kummalisse õukonda, kus hargneva mõrvaloo lahendamiseks läheb tarvis mõlemat.

Henrik Pärn on tudeng, kes sõidab Aafrika džunglisse šimpanse uurima. Uurimisaluste loomade ebaharilik käitumine toob päevavalgele koletisi, keda on rohkem kui ühte sorti.

Magadai on poeedist prints, kes läheb retkele, kui talle ilmub surnud armastatu vaim. Retkel peab ta otsustama, kas on midagi, mida ta armastuse nimel ei teeks.

Ulmekirjanduse asjatundja Raul Sulbi on öelnud, et igatahes on Mahkra debüütraamat piisavalt kaalukas saavutus. «​Siit leiab selliseid tekste, mida me oleme harjunud kirjanik Mahkralt ootama («Matilda» ja «Hõimu toitja»), aga leiab ka eksperimente, uute sihtide katsetamist («Must vend» ja «Hundid kütivad öösel»).»