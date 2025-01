Sinijärv soovitab raamatut, milles on meditatiivset rahu koos elurõõmuga

Siin on mingi järjekindel ja üha uuesti lahenev väikeste asjade ja suurte hetkede poeesia, mis märkab aega ja ümbrusi hästi isikupärasel moel. Eks miniatuurivorm olegi proosakunsti pisiplastika, mis harutihti luule piiril pendeldab. «Elu nagides» ei ole siiski nö proosaluule, vaid stiilipuhas laastustik, kus hulk elu hetkhaaval õhukesteks kihtideks hööveldet (höövel kõlab kuidagi rohmakalt, äkki juustunuga sobiks paremini?) ning autori vaimlise mikroskoobi all elupiltidena fikseeritud.

Midagi võimsat nagu ei juhtu. Kõik oleks pealtnäha justkui täiesti tavaline. Ent oskus leida ses tavalises ebatavalist ja isikupärast ning üllatavalt ajastuomast on märkimisväärne. Elu koguneb ja tekstid tekivad, heal juhul jõuavad kunagi raamatusse. Veel paremal juhul leiab raamat tänulikke lugejaid. Loodan, et «Elu nagides» leiab – temas on meditatiivset rahu koos elurõõmuga, taustal kumamas kerge naeruvine ja mõtlik nukrus korraga. Positiivne raamat inimestest ja üksikasjadest.