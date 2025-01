Sinijärv soovitab: läinud aasta üks intrigeerivam luulekogu

Jürgen Rooste uus luulevalik on alapealkirjastet kui sööma-, looma- ja löömaaeg. Ja aeg kostab siit mitutpidi vastu, ei vaid pealkirjas märgitud kujul. Meie oma aeg, kuigi eks autori ja lugejate elukogemuse kogunedes leidub üha rohkem ka tagasipõikeid aja lukku. Ning aja lugu on alati põnev. Aeg ise nii väga ei pruugigi olla.

«lapsed ütlevad koolis et «Dekameron»

on igav paks ja vana

«Dekameron» on põnev nagu öö

Aus tõdemus, kuigi oma poeesias ei tundu Rooste ei igava, paksu ega vanana. Pea poolteistsada lehekülge on luulekogu kohta muidugi üpris paks. Aga igav ei hakka. Kuigi läheb aega, kuni märkad, et leheküljenumbrid on järjeritta pandud lõpust alguse suunas ning tekib mõte, kas peaks uuesti lugema hakkama lõpust ehk siis algusest.