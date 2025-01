Noorte seas menukas fantaasiasari võlub sügavate tunnetega

Oath/sõjarinne/Dacre valdused, Cambria. Kaks nädalat tagasi kiskus sõda Irise ja Romani lahku. Neiu on pealinnas, noormees rindel kadunud, kuni selgub et ta seisab nüüd vaenlase leeris ja raporteerib taas oma vanale ajalehele. Ühised mälestused on Romani peast pühitud, kuid tal on alles üks vanadest kirjutusmasinatest, nii et Irisel õnnestub talle kirjutada. Roman ei tea, kes talle läkitusi saadab, kuid need aitavad meenutada killukesi minevikust. Tema valitseja Dacre väed marsivad pealinna suunas ning ootamas on jumalate viimane kokkupõrge.