Möödunud aasta omanäolisim lasteraamat jutustab unistustest

Lastekirjanduse keskuse kirjandusuurija Jaanika Palm sõnas, et Anti Saare ja Marja-Liisa Platsi raamat tõuseb möödunud aasta lasteraamatusaagist esile oma erilise kontseptsiooni, hoolikalt läbitöötatud ja ligipääsetava keelekasutuse, mõtteid ärgitava sisu ning fantaasiarikka ja vaimuka pildikeele poolest. «Saar ja Plats kutsuvad meid kaasa mõtlema, kust pärinevad meie unistused, miks need on just sellised, nagu need on, ja mida nendega peale hakata, et need ikka vilja kannaksid,» lisas ta.