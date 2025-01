Metsaluule antoloogia viib lugeja sügavale metsa embusse

Raamat püüab kaunilt sõnadesse killukesi metsa salapärast, aastaaegade vaheldumisest, metsaasukate toimetustest, kõigi meeltega laante rüppe vajumisest. Nautisin helgust ja luuletajate serenaadi loodusele, kuni viimases kolmandikus muutub mets kõigepealt kurjaks ning surmakülvavaks ja seejärel on kuri inimene, kui valusalt puudutatakse lageraiet. Ehmusin, et nii ilus teos sellise noodiga lõpeb, aga viimaseks akordiks on siiski jäetud käputäis lootusrikkaid luuletusi. Minu jaoks jäi puhvrit liiga vähe, et kibedat maiku suust loputada ja sünged värsid jäid kaunimaid varjutama.