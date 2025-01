Tippnäitleja Josh Brolini 5 lemmikraamatut, mis on ka eesti keelde tõlgitud

Josh Brolin on eestlastele enim tuntud filmidest nagu «Düün», «Ei ole maad vanadele meestele» ja Marveli «Tasujate» saaga. Kui Amazon uuris tema lemmikraamatute kohta, vastas ta järgmiselt: «Meie pere on täielikult lugude usku. Olgu need raamatukaante vahel, meie endi kujutlusest õhtujuttudeks võetud või lihtsalt päeva meenutamine — lood on meie elu määratlenud. Siin on mõned minu lemmikud.»