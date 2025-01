Timo Talvik: raamatud, mida ma ise koolis olles lugesin, jätsid mulle enamast mõru maitse suhu

Täpse vastuse jaoks tuleks raamatut käes hoida, mida mul hetkel (veel) ei ole (Laural on. See on ebaaus.). Küll aga meenusid kohe Tõiveti toredad välja mõeldud kollid nagu lesimumm ja ribahuht – sai kirjutades ikka omajagu lustida.

Kõige suurem lisa oli saba ja sarvedega inimesed ehk põrgulised. Lugusid, kus sarvilised ringi lippavad on omajagu, kuid ma tõin nad rohkem inimeste sekka, et maailma natukene kirevamaks muuta. Tunnistan, et algselt oli see mõeldud eelneva romaani lõpu järellainetusena, kuid näe, see eelmine romaan pole veel ilmavalgust näinud. (… kirjanikud ja nende kummalised maailmad, eksole). Põrgulised on siis inimlapsed, kelles on suts kuradi väge sees. See on visuaalselt nähtav ning sarvede mahaviilimine ei tööta.